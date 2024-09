🎥 Tienkoppig Club Brugge vermijdt nipt tweede nederlaag op rij tegen Charleroi na discutabale rode kaart

Club Brugge heeft een tweede nederlaag op rij maar nipt vermeden. Het kwam weer op achterstand en moest meer dan een halfuur met tien spelen, maar Vanaken redde toch nog een punt.

Na nederlagen tegen Borussia Dortmund en KAA Gent wilde Club Brugge zich herpakken. De tegenstander was met Charleroi, de vijfde in de stand, niet makkelijk. De Zebra’s slikten in hun laatste drie thuiswedstrijden geen doelpunt.

Het ging goed op en af in de eerste helft, maar veel kansen waren er niet. De beste waren wel voor Club Brugge. Koné duwde een knal van Tzolis van onder de lat, een schot van Vanaken haalde hij uit de onderhoek.

De 0-0 aan de rust was dan ook logisch. Drie minuten na de rust kreeg Club Brugge opnieuw het deksel op de neus. Bernier vondt Guiagon, die te veel ruimte kreeg, in de zestien. Het leek niet helemaal de bedoeling, maar hij lobde de bal wel mooi over Mignolet binnen.

Net voor het uur werden de problemen voor Club nog groter. Onyedika tackelde over de bal en ging door op de enkels van Guiagon. Scheidsrechter Verboomen was onverbiddelijk en gaf Onyedika een strenge rode kaart.

Mignolet houdt Club recht, Vanaken vermijdt nederlaag

Een bal op de arm van Andreou ging net na het uur niet op de stip, volgens scheidsrechter en VAR was zijn arm in een natuurlijke positie. Ook op de tegenaanval was Charleroi gevaarlijk, Mignolet hield Dabbagh met een ultieme reflex van de 2-0 in de 88ste minuut.

Na een bal op de paal van Mechele, scoorde Club Brugge dan toch de gelijkmaker in de toegevoegde tijd. Vanaken knalde van buiten de zestien, de bal week nog af op de knie van Nzita en verdween in doel.

Club Brugge vermeed zo een tweede nederlaag op rij in de competitie, Charleroi speelt voor de tweede keer op rij gelijk. De twee ploegen komen voorlopig samen op de tweede plaats in de stand.

De rode kaart van Onyedika en redding van Mignolet

πŸŸ₯ | De scheids haalt de rode kaart tevoorschijn voor deze fout van Raphael Onyedika. πŸ€” #CHACLU pic.twitter.com/rsh3m50d5t — DAZN België (@DAZN_BENL) September 27, 2024