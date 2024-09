Nicky Hayen begrijpt rode kaart van Onyedika niet én is opnieuw scherp voor zijn spelers

Club Brugge heeft maar nipt een tweede nederlaag op rij vermeden tegen Charleroi. Nicky Hayen zag dat zijn ploeg beter speelde met tien dan met elf.

In het kwartier na de rust kwam Club Brugge stevig in de problemen tegen Charleroi. Guiagon zette de thuisploeg op voorsprong, Onyedika pakte een rode kaart. Club moest zo nog een halfuur met z'n tienen verder.

Hayen vond die rode kaart streng. "Het is een zwaar verdict, ik heb de beelden net bekeken. Hij gaat met de voet vooruit, maar die is op de grond. Er is geen contact. Het is een heel strenge beslissing", vond de coach van Club Brugge.

Club beter na rode kaart Onyedika

Hayen zag dat Club met tien beter speelde dan met elf. "Als we dezelfde intensiteit met elf hadden getoond, dan moet je achteraf stellen dat we hier eigenlijk twee punten laten liggen."

"De laatste dertig minuten, met een man minder, waren dan ook het toonbeeld van hoe het wél moet, en dat gedurende 90 minuten. Ik heb het ook in de kleedkamer gezegd, we moeten zo spelen van bij de start van een wedstrijd."

"Ik ben fier op de tien jongens die alsnog een punt over de streep getrokken hebben. Dat moet wel een boost geven naar woensdag toe." Club Brugge speelt dan zijn tweede wedstrijd in de Champions League, tegen Sturm Graz.