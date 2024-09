🎥 Nieuwe arbitragefout? De rode kaart van Onyedika tegen Charleroi lijkt wel erg streng

Tijdens Sporting Charleroi-Club Brugge werd Raphaël Onyedika kort voor het uur van het veld gestuurd. Maar was de rode kaart voor de Nigeriaan wel terecht?

Een week na de controverse rondom het niet uitsluiten van Christian Burgess in Sclessin, lijkt er opnieuw sprake te zijn van een ernstige arbitragefout. Alle ogen zijn nu gericht op het oordeel van de Scheidsrechterscommissie over de rode kaart voor Raphaël Onyedika van gisteren tegen Sporting Charleroi.

In de 55e minuut ging de middenvelder van Club Brugge met gestrekt been in op een speler van Charleroi, die vervolgens naar de grond ging. Scheidsrechter Verboomen aarzelde niet en trok direct rood. Echter, na het bekijken van de beelden rijst de vraag of deze beslissing niet herzien had moeten worden op verzoek van de VAR.

De voeten van Onyedika kwamen immers niet los van de grond, en hoewel het een duidelijke overtreding was, leek geel hier meer op zijn plaats dan rood. Het is aannemelijk dat Nicky Hayen en zijn staf deze beslissing zullen aanvechten.

Opvallend was dat de videoscheidsrechter niet ingreep om Verboomen zijn beslissing te laten heroverwegen. Club Brugge moest de wedstrijd vervolgens met tien man uitspelen, wat zeker invloed had op de rest van het duel, ook al eindigde het uiteindelijk in een gelijkspel.

De vraag blijft nu of scheidsrechter Lardot, die eerder in opspraak kwam na een andere beslissing, ook deze keer zo streng zal oordelen.