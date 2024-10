Rood voor Onyedika? Referee Department schept duidelijkheid en neemt standpunt in

De rode kaart van Raphael Onyedika heeft dit weekend veel stof doen opwaaien. Jonathan Lardot heeft intussen namens het Referee Department zich erover uitgesproken.

In de gelederen van Club Brugge is er meer gesproken over de rode kaart van Raphael Onyedika dan over de late gelijkmaker van Hans Vanaken tegen Charleroi. Het moet gezegd worden dat de Nigeriaanse middenvelder erg verrast was door zijn uitsluiting en niet de enige was.

Blauw-zwart vond de straf buitensporig, eraan herinnerend dat de ingreep, hoewel foutief, niet op het niveau van de enkel was, en dat de voeten niet overdreven van de grond waren.

Er is meer dan alleen de intensiteit om een tackle te beoordelen

In Under Review heeft Jonathan Lardot een andere mening: "Wanneer we zien hoe Onyedika met beide voeten vooruit in een ongecontroleerde tackle komt, zijn dat elementen die de scheidsrechter aanzetten om de rode kaart te trekken. Dat is ook waarom de VAR niet ingrijpt."

Wat de Brugse speler tegenwerkt, is dus het ongecontroleerde karakter van zijn tackle: "De elementen om een rode kaart te geven spreken ook van een ongecontroleerde tackle, met de voet vooruit. De fout was niet duidelijk en manifest. Ik steun de rode kaart volledig", vervolgt de voormalige scheidsrechter.

Lardot concludeert: "De intensiteit moet uiteraard in aanmerking worden genomen om een actie te analyseren, maar er zijn andere parameters. Niet alle vakjes moeten aangevinkt worden."