Union breekt na vijf scoreloze matchen eindelijk de ban met glansrijke zege, KV Kortrijk kwam er amper aan te pas

Union heeft zijn scoreprobleem deels opgelost tegen KV Kortrijk. De Brusselaars misten nog heel wat kansen, maar konden voor het eerst in vijf wedstrijden wel scoren. Twee keer zelfs. Al moet ook gezegd worden dat KVK wel enorm zwak was.

Die eerste helft was al Union wat de klok sloeg. De mannen van Sebastien Pocognoli nam de teugels van de partij meteen in handen en liet die nooit meer los. Een gebrek aan kwaliteit ook bij KV Kortrijk om de intensiteit en de technische vaardigheden van Union te matchen.

Tekenend: El Idrissy moest na twee minuten al geel pakken. Dat had een impact op de rest van de wedstrijd. Toen Castro-Montes in minuut 17 nog eens kwam oprukken, kon de linksback geen tackle meer riskeren of de kans was groot dat hij mocht gaan douchen.

Eindelijk nog eens een goal

De rechterflank van de Brusselaars profiteerde en gaf strak voor tot bij Fuseini, die van dichtbij kon scoren. Een vuist maken? Dat was niet aan KVK besteed. Union had een overweldigend balbezitpercentage en ging ook op zoek naar de 2-0. Die had er al snel kunnen komen, maar Sadiki schoot heel hoog over.

© photonews

Union bleef domineren en had nog een paar kansen, maar met 1-0 bij de rust was Kortrijk zeker nog niet kansloos. Dat waren ze vijf minuten na de pauze wel. Union bleef maar domineren en de tweede goal kon niet uitblijven. Toen Ivanovic straks voorzette, wou Joao Silva tussenbeide komen, maar gleed de bal in eigen doel.

2-0 en we konden zeggen dat de match gespeeld was met nog 40 minuten te gaan. Waarom? Kortrijk kon aanvallend echt niets klaarmaken. Ze hadden nog twee uur mogen proberen, scoren zat er niet in. De enige kans die ze hadden was een kopbal van Lagae, van de lijn gekeerd door Sadiki.

Daar tegenover zette Union een kans of 14. Eentje daarvan werd nog afgewerkt door Ivanovic, die zijn eerste van het seizoen kon aantekenen. U ziet: de efficiëntie staat nog altijd niet op punt, maar uit deze overwinning kunnen ze wel vertrouwen putten voor ze volgende week naar Jan Breydel trekken. Midweeks spelen ze ook nog tegen Bodo/Glimt in de Europa League.