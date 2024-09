Sébastien Pocognoli stuurt een zeer duidelijke boodschap naar een van zijn spelers: "Een selectie, dat moet verdiend worden!"

Union Saint-Gilloise heeft zondag met 3-0 gewonnen van Kortrijk. Anouar Ait El Hadj zat niet in de selectie.

Union Saint-Gilloise heeft zich afgelopen zondag eindelijk gerustgesteld. De Brusselaars wonnen verdiend met 3-0 van KV Kortrijk.

Een frisse wind voor de Brusselaars, die met Anouar Ait El Hadj echter een belangrijke afwezigheid hadden in hun selectie. Coach Sébastien Pocognoli legde dit geval uit tijdens de persconferentie.

"Het is een keuze binnen de selectie," begon Pocognoli. "We hebben momenteel veel concurrentie op het middenveld. Onze selectie is behoorlijk uitgebreid, en dat zorgt voor veel concurrentie."

"Anouar is wel geselecteerd voor de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Bodo/Glimt. Hij zal dus terug zijn voor die wedstrijd."

"Dit soort keuzes hangen vaak af van de aard van een wedstrijd of van het spelplan dat we voor ogen hebben. Het is ook een teken voor hem dat de concurrentie groot is en dat je je plek in de selectie moet verdienen tijdens trainingen en wedstrijden."