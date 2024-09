Bij Belgische topclub hekelen ze beslissing die hen toch parten speelde: "Dat is absurd"

Union Saint-Gilloise heeft gemakkelijk gewonnen van Kortrijk (3-0). De Brusselaars haalden toch wat opgelucht adem na een moeilijke periode.

Union moest absoluut winnen van Kortrijk afgelopen zondag. De Brusselaars deden dat met glans. Een welverdiende 3-0 overwinning die deugd doet, een teken dat het tij eindelijk keert.

Wij spraken achteraf met Anthony Moris en de doelman/kapitein nuanceerde die mindere periode. "Dit is ons 6e clean sheet. Het toont aan hoe hard we werken. We geven minder kansen weg. Iedereen is betrokken. We moeten ons richten op het positieve, niet alles is waardeloos."

Het seizoen in de Pro League is al goed begonnen, maar sommige topteams, zoals Union, "zoeken nog een beetje", legde Moris uit, die weet dat het drukke schema niet helpt. "Het EK speelde mee voor sommige spelers. De vakantie was kort, de seizoenen zijn erg lang in België. Dat zijn dingen waar rekening mee moet worden gehouden. Vanaf oktober, half november, begint het pas echt."

Heeft de transferperiode ook een rol gespeeld? "Op een gegeven moment, wanneer je je Europese lijst op 4 september moet indienen en de transfermarkt op 6 september in België sluit, is dat volkomen absurd!"

"Er zijn nog steeds spelers die kunnen vertrekken enzovoort. Dat is iets wat ik niet begrijp. Ik denk dat het systeem wat dat betreft opnieuw moet worden bekeken. Wanneer de grote clubs niet bewegen, is het moeilijk voor de gemiddelde clubs, zoals wij. Daarom zijn er transferperiodes die later beginnen, zoals in het geval van Union."