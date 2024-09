Union heeft zijn nieuwe aanvaller gevonden: "Andere clubs waren geïnteresseerd, maar dit is de beste stap voor mijn carrière"

Union Saint-Gilloise heeft afgelopen zondag gewonnen met 3-0 gewonnen van KV Kortrijk. Franjo Ivanovic scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Er is de laatste tijd veel gesproken over de aanvallende moeilijkheden van Union Saint-Gilloise. Maar tegen Kortrijk vonden de Unionisten drie keer de weg naar het doel.

Een van de grote spelers in deze mooie overwinning is ongetwijfeld Franjo Ivanovic, die zijn eerste doelpunt onder zijn nieuwe kleuren scoorde en de verdediging van Kortrijk een nachtmerrie bezorgde.

"Ja, ik heb eindelijk mijn eerste doelpunt gescoord. Ik ben er erg blij mee. Natuurlijk heeft het even geduurd, maar dat gebeurt nu eenmaal. Soms wil de bal er gewoon niet in", legde hij uit.

Union speelde in een 3-5-2 formatie. Een systeem dat de 20-jarige jonge Kroaat goed bevalt. "Ja, het is een systeem dat goed bij me past. Ik speel graag met twee aanvallers," verklaarde hij. "Luis Suarez is een voorbeeld, ik speel graag zoals hij. Wat ik aan Union kan brengen? Doelpunten maken en assist geven, maar ook bijdragen aan de opbouw van het spel en spelen tussen de linies."

Ivanovic had deze zomer bij andere clubs kunnen tekenen, maar koos ervoor om bij Union te tekenen. "Sommige clubs waren deze zomer geïnteresseerd, maar Union is momenteel de beste club voor mijn carrière. Het is de perfecte stap."