Bij Union zijn ze niet enthousiast voor de Europese 'thuismatch': "Het zal hol klinken, niemand is enthousiast om daar te spelen..."

Union speelt deze donderdag in de Europa League tegen Bodo-Glimt. De wedstrijd zal gespeeld worden in het Koning Boudewijnstadion.

Het stadion van Union Saint-Gilloise, het Joseph Marienstadion, voldoet niet aan de UEFA-normen voor het houden van Europese wedstrijden. Daarom speelden de spelers van Union in het verleden in het Lotto Park of in Den Dreef in Leuven.

Deze donderdag zal Union Saint-Gilloise tegen Bodo/Glimt in de Europa League spelen in het Koning Boudewijnstadion. Een stadion dat bekritiseerd wordt vanwege de afstand tussen het veld en de tribunes.

Anthony Moris gaf zijn mening na de wedstrijd tegen KV Kortrijk. "Dat het stadion hol klinkt? Het is triest, het is jammer. Het is hoog tijd dat Union een nieuw stadion krijgt. We zeggen dit elk jaar."

"Op een gegeven moment is het een noodzakelijke stap voor de club om te blijven groeien. Net zoals het trainingscentrum. De afstand tussen Lier en Brussel is te groot."

"De club werkt momenteel aan deze zaken. Maar we weten dat het nog tijd zal kosten. Het Koning Boudewijnstadion is niet het meest inspirerende. Ik vond het stadion in Leuven leuker, kleiner en meer geschikt voor wat Union kan vullen aan capaciteit. We genoten van de Europese avonden in Anderlecht, maar we weten dat met de rivaliteit, het moeilijker was voor de supporters dan voor ons. Maar niemand staat te popelen om in Europa op de Heizel te spelen."