Cercle Brugge geeft zes op zes nog uit handen, STVV pakt een punt in de slotfase

Cercle Brugge en STVV hebben de punten gedeeld. De thuisploeg kwam op voorsprong in de eerst helft, maar gaf de zege in de slotfase nog uit handen.

Cercle Brugge had donderdag tegen KAA Gent eindelijk nog eens gewonnen, na drie nederlagen op rij. Spits Denkey had na een maand ook opnieuw gescoord en had opnieuw vertrouwen.

Met STVV kwam er geen makkelijke tegenstander op bezoek, want sinds Felice Mazzu had overgenomen pakten de Kanaries zes op zes. De twee ploegen konden de punten gebruiken en dus begon de wedstrijd aftastend.

Veel kansen waren er dus ook niet in de eerste helft, tot Denkey op het halfuur de thuisploeg verdiend op voorsprong zette met een knappe afwerking in de draai in de zestien. Zijn derde goal in twee wedstrijden.

Cercle geeft zege nog weg, STVV pakt een punt

STVV had het bijzonder moeilijk om kansen te creëren en dat was ook zo in de tweede helft. Zahiroleslam kopte een voorzet binnen, maar maakte volgens scheidsrechter Smet een overtreding op doelman Warleson. Ook daarna bleven de kansen bijzonder schaars.

STVV kwam wel steeds beter in de wedstrijd maar had na 89 minuten nog geen enkele keer binnen het kader geschoten, maar bij de eerste keer was het prijs. Brahimi legde de bal over de Cercle-verdediging en Ferrari klopte Warleson in de korte hoek.

Het werd zo toch nog een puntendeling in Jan Breydel, iets waar beide ploegen niet heel veel mee opschieten. STVV blijft dertiende, Cercle Brugge komt op gelijke hoogte van KV Kortrijk en geeft de voorlaatste plaats aan hen door.