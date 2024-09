🎥 Geldig of niet? Gumienny spreekt klare taal over afgekeurd doelpunt van Zahiroleslam

Vier minuten na de rust scoorde Kahveh Zahiroleslam voor STVV tegen Cercle Brugge. Dat feestje ging echter niet door: Wim Smets keurde het doelpunt af.

Ogawa bracht een bal hoog voor doel en Zahiroleslam torende hoog boven Cercle-doelman Warleson uit om de bal netjes binnen te koppen.

Het doelpunt werd echter afgekeurd. Felice Mazzu ging niet akkoord met die beslissing. Het doelpunt mocht volgens hem nooit afgekeurd worden en de trainer van STVV had ook verwacht dat de VAR ging tussenkomen.

“Op basis van de beelden kan ik me wel vinden in de beslissing van Wim Smet om de goal van Zahiroleslam af te keuren. In de herhaling zie je dat hij met zijn arm over de schouder van de keeper hangt”, klinkt het bij Serge Gumienny in Het Belang van Limburg.

Volgens de ex-scheidsrechter kan Warleson daardoor niet afstoten zoals het moet om voor de bal te gaan. “Het reglement is daarin vrij duidelijk. Een doelman geniet extra bescherming in zijn kleine backlijn. Zelfs het kleinste foutje zal daar dus altijd bestraft worden.”

Het zou volgens Gumienny een ander verhaal geweest kunnen zijn, als Zahiroleslam het duel gewonnen had en met zijn arm achter de doelman was gebleven. “Jammer voor STVV, maar voor mij was dit een terecht afgekeurd doelpunt.”

De speler zelf twijfelt niet aan de geldigheid van zijn doelpunt. “Ik ging gewoon omhoog zonder dat ik ging leunen, maar de ref had het anders gezien”, reageert hij.

“Hij vertelde mij dat ik op de doelman had geklommen om te koppen. Heel bizar. Ik zal hem misschien lichtjes geraakt hebben, maar ik heb zeker niet op hem geklommen. Dat zagen we ook achteraf op de beelden. Het was een 100 procent goal.”