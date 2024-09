STVV heeft het beet, maar degradatiegevaar blijft: "Het klassieke Mazzu-recept"

STVV speelde het voorbije weekend 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge. Felice Mazzu is nog altijd ongeslagen met de Kanaries.

Dat de trainerswissel tussen Christian Lattanzio en Felice Mazzu bij STVV al een succes is, mag na het gelijkspel tegen Cercle Brugge helemaal bevestigd worden.

“Het was een wedstrijd naar het klassieke Mazzu-recept”, zag ook Thomas Chatelle bij Het Belang van Limburg. In de wedstrijd blijven om dan helemaal op het einde nog toe te slaan. Vintage Mazzu Time.”

Of het verdiend was, daar valt stevig over te discussiëren, maar daar zal men in Limburg zeker niet rouwig om zijn. Het punt is er en dat had de ploeg meer dan ooit nodig.

“Deze zeven op negen is een klein godsgeschenk voor STVV. Veel beter hadden ze niet kunnen starten onder Mazzu. Toch blijft het uitkijken.”

Zeker omdat er nu tegenstanders van een ander kaliber wachten. “Met een thuismatch tegen AA Gent en een verplaatsing naar Genk volgen er nu twee lastige tegenstanders. Het gevaar is dus zeker nog niet geweken. Veel hoger dan het behoud hoeft dit STVV voorlopig ook niet te mikken.”