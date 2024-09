Christiaan Ravych neemt geen blad voor de mond nadat Cercle zege uit handen geeft tegen STVV

Cercle Brugge heeft een zes op zes nog uit handen gegeven tegen STVV. Verdediger Christiaan Ravych was dan ook bijzonder teleurgesteld achteraf.

Na een halfuur was Cercle Brugge op voorsprong gekomen tegen STVV door een goal van Kévin Denkey. De Vereniging leek op weg naar zes op zes, maar gaf de drie punten toch nog uit handen in de slotfase.

Ferrari trapte een voorzet over de verdediging van Cercle mooi binnen, het eerste schot op doel van STVV. Een stevige domper voor Cercle Brugge, dat zo onderaan het klassement blijft hangen. Verdediger Christiaan Ravych stak zijn ontgoocheling niet weg.

Ravych kwaad na gelijkspel tegen STVV

"Dit is een zeer zuur gevoel. We hadden de wedstrijd in de eerste helft moeten afmaken. We geven het gewoon uit handen. Maar de goal van STVV was verdiend, want wij waren veel slechter in de tweede helft."

Maar eigenlijk moeten we volwassen genoeg zijn om zulke matchen ook "lelijk" uit te kunnen spelen. Ik ben dan ook enorm kwaad, want behalve de goal hadden ze eigenlijk geen kansen in de tweede helft. En moeten we de drie punten gewoon hier thuishouden."

Donderdag wacht alweer een Europese thuiswedstrijd tegen Sankt Gallen. "We moeten de frustraties nu loslaten en er donderdag weer volop voor gaan, in een historische wedstrijd voor Cercle Brugge. En het zal ook beter moeten."