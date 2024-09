Cercle-coach Miron Muslic heeft slecht nieuws over blessure van kapitein Thibo Somers

Cercle Brugge gaf tegen STVV nog een zege uit handen in de slotfase. En dan was er ook nog eens slecht nieuws over kapitein Thibo Somers.

In de eerste helft zag het er allemaal goed uit voor Cercle Brugge. Het was na een halfuur op voorsprong gekomen tegen STVV en leek de wedstrijd onder controle te hebben. Al was het al even schrikken.

Kapitein Thibo Somers bleef zitten en mankte naar de kant, maar kon de eerste helft wel nog uitspelen. In de tweede helft was er van Somers echter geen sprake meer. Hij werd door Muslic in de kleedkamer gehouden.

Somers onzeker voor Sankt Gallen

Achteraf zou ook duidelijk worden waarom. "Zijn enkel is erg gezwollen", zei coach Miron Muslic. "Hij had me al gezegd dat hij nog de eerste helft wilde uitspelen. Maar ik ben niet erg positief wat donderdag betreft."

Donderdag ontvangt Cercle Brugge het Zwitserse Sankt Gallen in zijn eerste wedstrijd in de League Phase van de Conference League, maar wellicht zal dat dus zonder Thibo Somers zijn.

Zondag trekt Cercle dan weer naar Antwerp in de competitie, wat opnieuw geen gemakkelijke wedstrijd zal zijn. Zeker niet als dat ook zonder kapitein Thibo Somers zou zijn, toch de aanjager telkens.