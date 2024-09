Charleroi-coach Rik De Mil laat zich uit over fijn weerzien met Club Brugge-fans

Charleroi behaalde thuis één punt door met 1-1 gelijk te spelen tegen Club Brugge. Toch zat er wat meer in voor de ploeg van Rik De Mil, Hans Vanaken scoorde de gelijkmaker pas tegen het einde.

Charleroi zat heel dicht bij een thuisoverwinning tegen Club Brugge op vrijdag. Pas in de 91e minuut, met 10 man na rood voor Onyedika, kon Hans Vanaken de gelijkmaker tegen de touwen trappen.

"We spelen een goede wedstrijd, houden voor de rust het evenwicht", begon Charleroi-coach Rik De Mil na afloop volgens Sporza. "Met een goede organisatie hebben we ons voetbal gespeeld."

"Na de kaart en het doelpunt spelen we niet meer als ervoor? We krijgen wel nog kansen, maar maken de wedstrijd niet dood, terwijl je aan alles voelde dat er nog kansen zouden volgen voor Club", gaat De Mil verder.

Na afloop kreeg de Charleroi-coach applaus van de meegereisde Club-supporters. De Mil heeft nog heel wat geschiedenis bij blauw-zwart. Van de zomer van 2015 tot eind 2023 was hij er actief in verschillende functies.

"Dat doet veel. Het doet deugd, want er is veel respect. Van hen naar mij, maar ook omgekeerd. Het is jammer dat we maar één punt halen, maar toch een mooi moment op het einde", heeft hij daarover te zeggen.