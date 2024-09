Vanaken laat de eer aan iemand anders: "Hij was de Man van de Match"

Club Brugge heeft opnieuw punten laten liggen na een 1-1 gelijkspel tegen Sporting Charleroi. Blauw-Zwart wist pas in de 90ste minuut de verdiende gelijkmaker te scoren, maar met een magere 14 op 27 blijft de balans voor de landskampioen onvoldoende.

Achter Genk ligt het immers allemaal zo kort bij elkaar dat Club - dat nu tweede staat - na het weekend zelfs uit de top zes kan tuimelen. Geen ramp natuurlijk zo vroeg in de competitie, maar blauw-zwart moet wel een lijn in zijn prestaties krijgen.

Hans Vanaken redde zijn ploeg met het late doelpunt, al wist Club Brugge gedurende de wedstrijd geen overtuigend voetbal op de mat te leggen. Met slechts 4 overwinningen uit 9 wedstrijden zijn de prestaties nog niet op het gewenste niveau.

"Uiteindelijk voelt dit als een opluchting en een gewonnen punt, gezien het verloop van de wedstrijd. Na de achterstand en de rode kaart hebben we doorgezet en kregen we onze beloning. Het was een beetje geluk, want ik weet niet zeker of die bal erin was gegaan, maar dat mag ook wel eens", aldus Vanaken bij DAZN.

Na een rode kaart voor Raphael Onyedika in de 55ste minuut moest Club Brugge met tien man verder. "Ik moet de fase nog terugzien, maar ik dacht dat het geen rood was."

"Geel had misschien ook volstaan. Gelukkig hield Mignolet ons in de slotfase met een schitterende redding bij de 1-0 in de wedstrijd. Hij mag gerust man van de match genoemd worden", besloot de aanvoerder.