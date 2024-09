Doelman slaat mea culpa, JPL-coach is snoeihard: "Spitsen scoren op training niet veel, dan verwacht ik het ook niet in een match"

OH Leuven ging op bezoek bij KAA Gent met 3-0 de boot in. Dat kwam hard aan bij spelers en coach. De groep zat een klein halfuur in de kleedkamer in de Planet Group Arena alvorens naar buiten te komen.

"Wat er gezegd werd in de kleedkamer? Dat blijft intern", aldus coach Oscar Garcia zeer duidelijk. Interne keuken dus, maar er zal wel heel wat verteld zijn binnen de groep.

Interne keuken

Zowel offensief als defensief viel er heel wat te zeggen over hoe OH Leuven zich presenteerde. Het kon niet scoren én het slikte in het eerste kwartier al twee vermijdbare doelpunten. Ook doelman Tobe Leysen gaf dat toe.

"Het is nooit een match geworden, omdat we het in de eerste tien minuten weggeven. We moeten scherper zijn in onze eigen rechthoek. Allemaal, ook ik. Ik ga ook in de fout bij een doelpunt en dat is niet goed van mij."

Vermijdbare doelpunten

"We krijgen drie vermijdbare doelpunten tegen, de derde op een corner. Neen, we moeten deze match zo snel mogelijk vergeten", gaf de doelman ootmoedig toe dat hij er bij de 2-0 ook niet al te goed uitzag.

Rest de vraag waarom Oscar Garcia bij een 2-0 achterstand zijn spitsen niet sneller inbracht? "Ze scoren niet (veel) op training, dus dan verwacht ik niet dat ze veel gaan scoren in de wedstrijd", was het veelzeggende antwoord. Efficiëntie voorin en achteraan, daar gaat het vaak over in het voetbal.