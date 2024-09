0.58 tegenover 0.51 expected goals in ruime overwinning Gent tegen OH Leuven: coaches leggen uit

KAA Gent - OH Leuven: 3-0. Toch is dat niet meteen een samenvatting van de waardeverhoudingen. De Buffalo's grepen de bezoekers meteen naar de keel en waren héél efficiënt.

OH Leuven had 56 procent balbezit en schoot meer naar doel dan KAA Gent: 10 versus 12. Het schoot echter wel maar drie keer op doel, tegenover vijf schoten binnen het kader voor de Buffalo's.

0.58 tegenover 0.51 expected goals

"Twaalf keer naar doel trappen en negen keer niet binnen het kader? Dat zijn verloren kansen", aldus Oscar Garcia in zijn analyse achteraf. "We moeten eerlijk zijn: wij hadden het voetbal, zij hadden de doelpunten."

"WIe niet kan scoren, die kan geen wedstrijden winnen. Zeker niet als je doelpunten zo makkelijk en snel gaat beginnen weggeven." Opvallend: qua expected goals was het verschil tussen beide teams miniem: 0.58 tegenover 0.51.

Wouter Vrancken een tevreden coach

Wouter Vrancken was heel gelukkig met de ruime overwinning: "We zijn heel goed begonnen aan de wedstrijd. Dat plezierde me wel na de klap die we kregen tegen Cercle Brugge in een wedstrijd met veel intensiteit."

"Er dan staan met de juiste en goede energie en prima omschakelmomenten? Prachtig. We hebben zo het publiek meegekregen in onze zaak. Na de 2-0 konden we uit de organisatie spelen, daardoor hebben we ook bijna niets weggegeven. De voorsprong maakte het net iets makkelijker."