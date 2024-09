Vandenbempt doet opvallende vaststelling over KAA Gent vlak voor duel met Chelsea

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent won zondag met 3-0 van OH Leuven. De Buffalo's tonen zich dit seizoen wel bijzonder efficiënt.

Het was tegen Club Brugge al zo en ook tegen OH Leuven werkte KAA Gent wel heel vlotjes zijn verkregen doelkansen af. Eigenlijk te vlot, vindt analist Peter Vandenbempt.

“De Buffalo's zijn op dit moment efficiënter dan dat ze goed zijn, vind ik”, klinkt het bij Sporza. “Maar die efficiëntie en die goeie resultaten stimuleren natuurlijk de onmiskenbare groei die er is in het elftal als je het vergelijkt met een maand geleden.”

Gent heeft veel potentieel in huis, maar eigenlijk speelden ze geen geweldig voetbal tegen OH Leuven. “In de tweede helft moesten ze de wedstrijd zelfs min of meer ondergaan, zonder veel kansen weg te geven.”

Dat er vroeg twee doelpunten vielen helpt enorm, iets waar veel ploegen van dromen. “Ploegen als Club Brugge, Anderlecht en tot voor gisteren ook Union kijken daar vol afgunst naar.”

Het is uitkijken wat er dit seizoen nog mogelijk is. “In afwachting staat Gent met nieuwe bazen, een nieuwe structuur, een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers toch maar mooi tweede. Dan kan je op je gemakje naar Londen afreizen.”