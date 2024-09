Een van de beste trainers ter wereld onder de indruk van het werk van Vincent Kompany: "Ze geven je geen ademruimte"

De eerste grote test van het seizoen voor Vincent Kompany is redelijk goed verlopen. Bayern München speelde gelijk tegen Bayer Leverkusen, maar Xabi Alonso benadrukte dat de wedstrijd voor hem lastiger was dan vorig seizoen.

Natuurlijk had Bayern München graag willen winnen tegen de grote rivaal om een grote stap te zetten in de titelrace. Maar Vincent Kompany stond voor zijn eerste grote test als coach van de Rekordmeister en was best tevreden met wat hij zag.

Maar ook de reactie van Xabi Alonso spreekt boekdelen. De coach van Bayer Leverkusen domineert sinds vorig seizoen de Bundesliga met zijn club en kan gemakkelijk het Bayern van Kompany vergelijken met dat van Thomas Tuchel.

"Het was vandaag erg zwaar", aldus Alonso in een citaat van beIn Sports. "Vorig seizoen kwamen we ook voor een punt, maar deze keer was het moeilijk. Ze geven je geen ademruimte."

Alonso was dus onder de indruk van het werk van zijn collega. "Er moest veel discipline zijn, opofferingen gemaakt worden. Ik ben trots op mijn team. We kunnen blij zijn met een punt", besluit de coach van Bayer Leverkusen.

Na dit gelijkspel blijft Bayern München aan de leiding in de Bundesliga, met 13 punten. Bayer staat momenteel op de derde plaats met 10 punten.