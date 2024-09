Anderlecht-trainer Hubert negeert oproep van Olivier Deschacht over Yari Verschaeren: "Hij speelde gewoon goed"

De algemene teneur rond Yari Verschaeren is dat hij nog weinig vooruitgang boekt. Olivier Deschacht vindt ook wel dat hij meer de kans moet krijgen om zich te bewijzen.

Nochtans is Deschacht niet blind voor de tekortkomingen van de middenvelder. Die liet in de uitwedstrijd bij Dender wel mooie dingen zien, met onder meer een knappe deviatie. "Dit moet hij meer doen. We zien veel te weinig goeie dingen van Verschaeren. Hij kan zo goed voetballen, maar ik vind dat het de laatste tijd er niet veel meer uit komt", velde Deschacht een oordeel bij DAZN.

Met een belangrijk doelpunt in de Europa League tegen Ferencvaros en een behoorlijke eerste helft bij Dender toont Verschaeren wel tekenen van beterschap. Deschacht had bij de rust dan ook een duidelijke boodschap. "Je moet hem ook wel laten staan. Hij wordt soms veel te vroeg vervangen. Laat hem staan", lanceerde de ex-speler een oproep richting David Hubert.

Verschaeren verrassend naar de kant

De interim-trainer kon dat advies natuurlijk niet horen, maar sloeg die raad wel in de wind. Bij het begin van de tweede helft nam Ashimeru immers de plek van Verschaeren in. Er werd meteen gespeculeerd of een blessure dan aan de basis van die wissel moest liggen. "Ik weet het niet. Ashimeru is een iets meer verdedigende optie", merkte Deschacht op.

Gert Verheyen bevestigde dat het in die hoek gezocht moest worden. "Het zou om een tactische wissel gaan. Er was niets mis met de eerste helft van Verschaeren, hij speelde gewoon goed." Mogelijk wilde Hubert ingrijpen omdat de tegenstander gevaarlijker werd met de rust in zicht. "Die dreiging van Dender is ook wel de verdienste van Dender", vindt Verheyen.

Verheyen pleit Verschaeren vrij

"Als zij enthousiast ballen naar voren pompen en van op de flank in de box gooien, is het moeilijk om dat er allemaal uit te halen. Het zal zeker niet aan Verschaeren gelegen hebben." Zijn vervanger Ashimeru liet zich al snel in negatieve zin opmerken door een slechte laterale bal te spelen.