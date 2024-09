Tot dit weekend slechts 6 minuten gespeeld, maar dit kan een topper worden in België: "Ik scoorde vorig seizoen een nog mooiere goal"

Het is opmerkelijk, het verschil met Anderlecht. Dender, ploeg met één van de kleinste budgetten in 1A, kan zowaar kiezen uit vijf verschillende spitsen. Zaterdag verraste trainer Vincent Euvrard door de Fransman Aurélien Scheidler aan de aftrap te zetten.

Scheidler had immers nog maar 6 minuten gespeeld dit seizoen en was de voorbije zes weken gekwetst. Maar na een uur begrepen we de keuze van Euvrard. De Fransman is een echt wapen en het is een wonder dat hij zolang onder de radar gebleven is.

Tijdens dat uur was hij de beste man op het veld met loopacties, duelkracht en kansen. Dat hij in de eerste helft niet scoorde, was enkel te wijten aan alweer een supersave van Colin Coosemans. De doelman had echter geen verhaal op zijn raket in de rechter bovenhoek.

Vorig seizoen werd hij door Bari uitgeleend aan FC Andorra in de Spaanse tweede divisie, en nu zorgde hij voor veel problemen bij de verdediging van Anderlecht. "Ik had ze woensdag al aan het werk gezien tegen Ferencváros," zei de lange spits. "Dat ik de beste op het veld was? Bedankt, maar het punt was het belangrijkste", lachte hij.

Zijn goal was in ieder geval om in te kaderen. "Vorig seizoen maakte ik zelfs een nog mooier doelpunt, met een halve volley tegen het tweede elftal van Villarreal."

Vincent Euvrard wil echter nog niet euforisch gaan doen. "Onze technisch directeur Julien Gorius en ik volgden hem al toen ik nog bij RWDM zat, en hij nog in de Ligue 2 speelde", zegt Euvrard. "Bari leende hem uit aan Andorra, maar dat paste niet bij zijn speelstijl. Hij heeft een profiel dat beter bij ons voetbal past. Maar laten we niet te snel oordelen, hij heeft pas één uur in ons kampioenschap gespeeld."