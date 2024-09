David Hubert ziet niks 'amazing' bij Anderlecht: "Absoluut ontevreden over"

Na het 1-1 gelijkspel van Anderlecht tegen Dender toonde David Hubert zich duidelijk ontevreden over enkele cruciale punten in de wedstrijd. Vooral het tegendoelpunt en de efficiëntie van zijn ploeg werden door de coach ad interim scherp bekritiseerd.

"Ik denk dat we gewaarschuwd waren voor de gevaren van Dender. Ze begonnen op een positief agressieve manier aan de wedstrijd en we moesten dat op z’n minst evenaren, maar we kwamen tekort, vooral in dat eerste kwartier", vertelde Hubert na de wedstrijd.

"Aan de bal hebben we niet genoeg gespeeld van links naar rechts, waardoor we hen te weinig lieten werken en het een te open wedstrijd werd. We wisten dat ze sterk waren in de omschakeling en we hebben veel te veel stilstaande fases weggegeven."

Toen Sam Edozie de heel mooie wijze de 0-1 op het bord zette na een knappe individuele actie op zijn flank leek Anderlecht vertrokken. Maar ondanks die voorsprong bleef de ploeg achter de verwachtingen aanlopen. Hubert benadrukte dat ze gewaarschuwd waren om met een andere mentaliteit aan de tweede helft te beginnen, maar ook hier ontbrak de scherpte.

Laatste pass, keuzes en finesse

"In het eerste kwartier van de tweede helft brachten we gewoon te weinig. Bij de gelijkmaker hadden we op twee momenten de tegenaanval kunnen stoppen, zowel op de middellijn als erna. In plaats daarvan moesten we 50 meter achteruit spurten. Daar ben ik absoluut niet tevreden over, want we hadden dat veel vroeger kunnen afsluiten", zei hij kritisch.

Anderlecht creëerde daarna nog verschillende grote kansen, maar de efficiëntie liet te wensen over. Het heikel punt van deze ploeg. "We spelen op een gegeven moment met twee spitsen en hebben vier honderd procent kansen. De bal gaat op de paal, Vazquez kopt, we krijgen een één-op-één kans en er wordt een doelpunt afgekeurd. Onze efficiëntie schiet echt tekort. Dat komt door die laatste keuzes, die passes, de finesse, en vooral de afwerking."