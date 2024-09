Toch weer een lichtpuntje gevonden bij Anderlecht, jongeling doet gooi naar basisplaats: "Dit smaakt naar meer"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tristan Degreef kreeg eindelijk zijn kans bij de A-ploeg van Anderlecht en liet meteen een goede indruk achter. In het duel tegen Dender (1-1) mocht de jonge middenvelder een halfuur meespelen.

Na afloop toonde hij zich tevreden over zijn prestatie. "Ik zat meteen goed in de wedstrijd," verklaarde Degreef. "Ik denk dat ik scherp inviel. Het smaakt naar meer. Ik moet mijn kansen grijpen als ik ze krijg."

Hoewel de wedstrijd eindigde in een gelijkspel, bleef een cruciale treffer in de slotminuut uit door een afgekeurde goal. "Jammer dat die goal nog afgekeurd werd," merkte Degreef op. "Maar het is aan mij om hard te blijven werken en mijn bijdrage te leveren waar mogelijk."

De veelzijdige speler kan zowel op het middenveld als op de flank uit de voeten. "Ik speel waar de coach mij nodig heeft," voegde hij toe. Al is het duidelijk dat deze Degreef meer kansen zal krijgen nu Francis Amuzu geblesseerd is en Anders Dreyer worstelt met zichzelf.

Degreef hoopt op meer speeltijd in de toekomst, maar beseft dat hij geduld moet hebben. "Uiteraard had ik liever al wat meer minuten voor de A-ploeg gesprokkeld, dat geldt voor iedereen. Maar ik blijf hard werken, ook als ik bij de Futures speel. Daar geef ik altijd de volle honderd procent."

Ondanks zijn invalbeurt bij de eerste ploeg blijft de focus van Degreef onveranderd. "Morgen speel ik gewoon mee met de Futures tegen Zulte Waregem," gaf hij aan. Maar meer dan een helft zal dat niet zijn. Wedden dat David Hubert overweegt om hem volgende week tegen Real Sociedad een nog belangrijkere rol te geven?