Colin Coosemans ziet dat KRC Genk iets kan wat bij Anderlecht niet lukt

Anderlecht kon zaterdagavond niet winnen op het veld van Dender. Paars-wit kwam nog af met een slotoffensief en zag nog een doelpunt afgekeurd worden voor offside op het einde. Doelman Colin Coosemans baalde na afloop.

Het zit Anderlecht niet mee in de Jupiler Pro League. Het spelniveau is niet wat het moet zijn, en de punten volgen nu ook niet meer.

Tegen Dender zat er meer in, helemaal op het einde werd nog een doelpunt afgekeurd voor offside. Colin Coosemans vindt het allemaal frustrerend.

"Op dit niveau moeten die kansen op het einde toch minstens een doelpunt opleveren. Het is de periode waarin we zitten. Het is allemaal net iets moeilijker en we moeten er net iets meer voor doen", begint hij bij Sporza.

De doelman had eerder op de dag ook naar KRC Genk - KV Mechelen gekeken, waar de Limburgers niet beter waren, maar wel op een diefje wonnen. "Het had daar 1-1 kunnen blijven en hier 1-2. Daar valt het kwartje wel goed, bij ons nog niet."

"We werken hard om het in onze richting te pushen en geluk af te dwingen. Er zit zeker en vast progressie in. Ik merk een enorme drang in de spelersgroep. We wilden voortbouwen op de zege tegen Ferencvaros. We hebben dat met vlagen gedaan, maar kunnen er geen resultaat aan koppelen", besluit hij.