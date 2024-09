Anderlecht-speler héél kritisch na alweer puntenverlies: "Het is bijna onprofessioneel te noemen"

Anderlecht blijft maar punten laten liggen. Vanavond kunnen ze nu hun 4 op 15 zelfs uit de top zes tuimelen. Sinds kort is er wel elke match wat meer schwung te zien, maar ze blijven in hetzelfde bedje ziek: scoren is een hele opgave voor de Brusselaars.

De laatste overwinning van Anderlecht in de competitie dateert van 17 augustus, toen ze met 1-3 wonnen van KV Mechelen. Killian Sardella verbloemde de situatie niet na de match. "Het was een heel lastige wedstrijd. We begonnen goed in de eerste helft, maar lieten hen daarna te veel in de wedstrijd komen. We wisten dat hun sterke punten dode spelmomenten en counters waren, en ze waren daarin iets te gevaarlijk naar mijn smaak."

Sardella wees ook op de zwakke start van Anderlecht in de tweede helft, wat leidde tot het tegendoelpunt: "In de tweede helft begonnen we niet sterk genoeg. We hebben hun counter slecht verdedigd en dat heeft ons het doelpunt gekost."

Als Anderlecht zijn eigen kansen had afgemaakt, was er echter geen probleem geweest. Luis Vazquez liet dat tot drie keer toe na. "We hebben het einde van de wedstrijd goed aangepakt en veel kansen gecreëerd, maar het lukte ons niet om af te maken. Dat is jammer. Er waren wel positieve zaken, maar dit gebrek aan efficiëntie is echt zonde. Het is ons grootste probleem dit seizoen", aldus Sardella.

Sardella was ook duidelijk over het teleurstellende resultaat van de laatste weken. Met vijf opeenvolgende competitiewedstrijden zonder overwinning is de balans zorgwekkend. "Het is onvoldoende, bijna onprofessioneel."

"We moeten ons nu volledig focussen op de Europese wedstrijd van donderdag, en daarna op zondag." Anderlecht reist donderdag naar Real Sociedad voor een belangrijke Europese confrontatie, voordat ze op zondag 6 oktober Standard ontvangen voor de topper in de Pro League.