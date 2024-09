David Hubert overweegt dan toch nog een serieuze verandering: "Dat is inderdaad een optie"

We schrijven het al weken: Anderlecht moet eens van systeem durven veranderen. Kasper Dolberg staat al weken/maanden op een eiland en krijgt te weinig hulp. Tegen Dender was te zien dat het ook anders kan.

Iets na het uur bracht David Hubert de Argentijn Luis Vazquez in. In tegenstelling tot zijn voorganger, Brian Riemer, werd dat geen wissel met Dolberg, maar schakelde hij wel over naar een 4-4-2. Als Riemer Dolberg al eens liet staan, moest die steevast naar de flank uitwijken om die 4-3-3 te behouden.

Maar wat bleek? Met Dolberg in een meer teruggetrokken rol begon Anderlecht ineens kansen bij elkaar te voetballen. Dolberg is beter aan de bal als hij niet tegen twee centrale verdedigers moet opboksen. Wie niet?

En ja, als Vazquez één van zijn twee grote kansen had afgewerkt, was Anderlecht waarschijnlijk met de drie punten naar huis gegaan. De Argentijn wrong ze echter vakkundig de nek om. "Dat is natuurlijk niet aan mij om te beslissen, maar het was wel iets interessant", zei Killian Sardella, die ineens ook meer aanspeelpunten had.

De beslissing ligt - voorlopig - bij David Hubert. En die lijkt niet van plan om de matchen te beginnen met twee spitsen. "Je hoopt met die wissels de fysionomie van de match te veranderen. Dat gebeurde ook, maar dan hoop je ook dat dat resulteert in een doelpunt en een overwinning. Aan efficiëntie ontbreekt het ons nog."

"Voor mij is een systeem met twee spitsen gewoon een optie. Gaan we dat elke match doen? Dat hoop ik niet, want dat wil zeggen dat we punten aan het verliezen zijn. We moeten nog iets meer ballen brengen op de juiste posities. Maar is het een optie? Tuurlijk, het hangt af van wat de tegenstander doet."