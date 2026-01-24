Besnik Hasi heeft nog iets te zeggen over de contractverlenging van Kana

Besnik Hasi heeft nog iets te zeggen over de contractverlenging van Kana
Foto: © photonews

Marco Kana heeft zijn contract bij Anderlecht verlengd. Besnik Hasi spreekt klare taal over het belang van die keuze.

Contract tot 2028

Kana zette zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst die loopt tot 2028. Hasi benadrukte dat de club waarde hecht aan continuïteit binnen de eigen opleiding. “Het is altijd mooi wanneer een jongen van de eigen school een contractverlenging ondertekent”, zei hij in Het Laatste Nieuws. Daarmee werd het belang van jeugdproducten binnen de kern onderstreept.

De coach verwees ook naar de moeilijke periode die Kana achter de rug heeft. “Hij heeft moeilijke jaren gekend. Door tal van blessures kon hij zijn talent niet ontwikkelen.” Die context verklaart volgens Hasi waarom de recente vooruitgang opvalt.

Dit seizoen heeft Kana opnieuw zijn plaats afgedwongen binnen de ploeg. Hasi wees op de inzet en het doorzettingsvermogen die daarbij een rol speelden. “Maar hij heeft dit seizoen gevochten voor zijn plek en bewezen dat hij van grote waarde is voor ons op het veld.” De sportieve bijdrage werd daarmee duidelijk omschreven.

Groei binnen de spelersgroep

Naast zijn prestaties op het veld ziet Hasi ook vooruitgang in de manier waarop Kana zich binnen de groep manifesteert. “Niet alleen daar, want ook in de kleedkamer groeit hij.” De coach koppelde dat aan de maturiteit die de speler toont in zijn dagelijkse werking.

Volgens Hasi beschikt Kana over eigenschappen die hem in staat stellen anderen te ondersteunen. “Hij is slim, toont leiderschap en hij kan andere jongens begeleiden.” Die kwaliteiten versterken volgens hem de interne dynamiek van de selectie.

Tot slot benadrukte Hasi dat Kana een vaste waarde vormt binnen de toekomstplannen van de club. “Marco Kana is een belangrijke schakel voor de club”, besloot hij.

Volg Anderlecht - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (25/01).

