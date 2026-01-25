Is de strijdbijl tussen Youri Tielemans en zijn coach begraven? "Dit gedrag kan niet!"

Is de strijdbijl tussen Youri Tielemans en zijn coach begraven? "Dit gedrag kan niet!"
Foto: © photonews

De ontmoeting tussen Aston Villa en Fenerbahçe tijdens de zevende speelronde van de Europa League leidde tot een surrealistische scène tussen Youri Tielemans en zijn coach.

Donderdag heeft Aston Villa zich officieel geplaatst voor de achtste finales van de Europa League na een intense wedstrijd tegen Fenerbahçe. Maar na het eindsignaal richtte de aandacht zich ook op een incident tijdens de wedstrijd dat men zelden ziet bij Youri Tielemans.

Vaak expressief langs de lijn had Unai Emery zijn emoties de vrije loop gelaten en had hij de Rode Duivel bij zijn wissel zwaar toegeroepen, een scène die bij sommigen tot fronsende wenkbrauwen leidde.

Een ongebruikelijke geste, vooral voor een speler als Youri Tielemans

Toen de Belg in blessuretijd werd gewisseld en het veld verliet, kreeg hij een felle reprimande van zijn trainer, die hem zelfs duwde. De Rode Duivel bleef kalm en reageerde nauwelijks op die uitbarsting.

De Spanjaard had de brand snel geblust na de wedstrijd en stelde zelfs dat "Youri is als mijn zoon". Desondanks verraste de scène aan de andere kant van het Kanaal en viel ze niet in de smaak bij sommige analisten.

Ik vind dit niet leuk

"Dat kan onschuldig zijn, maar ik vind het niet leuk om dit te zien", zei Joleon Lescott, voormalig verdediger van Villa, op TNT Sports. "Wat de reden ook is, als het omgekeerd was en de speler weigerde de hand van zijn trainer te schudden, zou er opschudding zijn geweest en zouden zijn mentaliteit en professionalisme ter discussie staan. Ik ben er zeker van dat het onschuldiger is dan het lijkt, maar ik hou niet van de manier waarop dit zich heeft gemanifesteerd."

Bij ESPN klonk hetzelfde verhaal. "Emery weigerde Tielemans de hand te schudden nadat hij het veld had verlaten en duwde hem vervolgens terwijl hij naar de bank liep. Een coach kan zich in het openbaar niet zo gedragen. Dergelijke zaken moeten achter de schermen worden opgelost, in de kleedkamer, maar niet in het openbaar", reageerde de voormalige Liverpool-speler en huidig analist Steve Nicol.

Premier League

Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Newcastle United
Aston Villa
Youri Tielemans

