Waarom lukt het nu wel? Diakhon geeft meerdere verklaringen

Net nu Christos Tzolis in de lappenmand ligt, komt Mamadou Diakhon steeds meer boven water. De Fransman komt er enkele maanden na zijn aankomst op Jan Breydel helemaal door.

Toen Mamadou Diakhon zijn eerste invalbeurten kreeg in augustus en september werd toch de vraag gesteld waarom Club Brugge 9 miljoen euro had betaald voor hem. Maar na enkele maanden toon Diakhon steeds meer zijn waarde.

Tijd nodig om aan te passen

In zijn laatste drie wedstrijden was Diakhon goed voor drie assists. In 23 wedstrijden gaf Diakhon al acht assists, enkel scoren lukte nog maar één keer. "Die doelpunten zullen wel komen, ik ben blij dat ik mijn bijdrage kon leveren aan de zege."

En Diakhon weet ook waarom hij een tijdje nodig had om aan te passen. "Veranderen van land en competitie is niet gemakkelijk. Ook fysiek heb ik stappen moeten zetten, want hier moet ik heel veel lopen."

Diakhon krijgt vertrouwen van Leko

"Verdedigend heb ik ook stappen moeten zetten en dat lukt nu steeds beter." En ook met de nieuwe coach Ivan Leko klikt het duidelijk goed. "Ik voel nu veel meer vertrouwen en dat vind ik ook belangrijk."

Tegen Marseille wordt ook op Diakhon gerekend om het verschil te maken, want Club moet winnen. "We weten wat er op het spel staat en met onze vele supporters achter ons moet dat zeker mogelijk zijn."