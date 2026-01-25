Eden Hazard springt in de bres voor zijn ex-ploegmaat bij Rode Duivels: "Geweldige kerel"

In Monaco, waar hij aanwezig was voor een gala-wedstrijd, heeft Eden Hazard zijn voormalige teamgenoot Sébastien Pocognoli openlijk verdedigd. Een steun die het moraal van de Belgische coach ongetwijfeld een boost zal geven.

Tijdens zijn passage op Le Rocher voor een benefietwedstrijd met andere beroemdheden sprak Hazard over de lastige situatie van Pocognoli bij AS Monaco. “Ik heb met hem in de selectie gespeeld. Ik ken hem heel goed, hij is een geweldige kerel", benadrukte hij.

De tegenvallende resultaten van Monaco schrijft Hazard vooral toe aan pech. “Hij komt in een team terecht met behoorlijk wat geblesseerden. Het is geen makkelijke situatie, het is een ingewikkeld moment", zei de Chelsea-legende.

Hazard herinnerde eraan dat Pocognoli vorig jaar in België uitstekend werk leverde en zelfs kampioen werd. “Dat telt nu even niet mee. Je moet hem tijd geven, maar in het voetbal is er vaak niet veel tijd", aldus Hazard.

Toch blijft Hazard optimistisch over de toekomst van zijn vriend. “Hij heeft de kwaliteiten als coach en de ervaring als speler om het tij te keren", zei hij.

Volgens Hazard zijn de terugkeer van geblesseerden en het herwinnen van vertrouwen in de groep cruciaal. “Met die ingrediënten kan hij de situatie zeker rechtzetten" besloot hij.