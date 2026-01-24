Ivan Leko komt met zorgwekkende update over blessure van Christos Tzolis

De kans is klein dat Club Brugge woensdag zal kunnen rekenen op Christos Tzolis. De Griek viel vorige week uit tegen La Louvière met een blessure aan de rug.

Christos Tzolis reisde met Club Brugge al niet af naar Kazachstan en ook tegen Zulte Waregem zat hij niet in de kern van Ivan Leko. De kans is ook klein dat hij woensdag tegen Marseille in actie zal komen.

Tzolis niet speelklaar voor Marseille

"Hoe het gaat met Christos? Niet heel goed", bevestigde Leko op de persconferentie na de wedstrijd tegen Zulte Waregem. "We weten nog niet of hij woensdag zal kunnen spelen, maar het ziet er niet heel goed uit."

Voor Club Brugge zal de afwezigheid van Tzolis zeker een aderlating zijn, want het zal moeten winnen tegen Marseille als het de top 24 en de tussenronde van de Champions League nog zal willen halen.

Diakhon vervanger van Tzolis

Gelukkig voor Club komt Mamadou Diakhon steeds meer boven water. Tegen La Louvière en Zulte Waregem gaf de 20-jarige Fransman een assist, dat deed hij eind vorig jaar ook tegen KAA Gent.

Enkel scoren is Diakhon nog maar één keer gelukt voor Club Brugge. Tegen Zulte Waregem werd zijn doelpunt afgekeurd voor nipt buitenspel en trof hij ook nog de paal. Woensdag zal hij ook weer de vervanger worden van Tzolis.