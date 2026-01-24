Reactie Ivan Leko komt met zorgwekkende update over blessure van Christos Tzolis

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| Reageer
Ivan Leko komt met zorgwekkende update over blessure van Christos Tzolis
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kans is klein dat Club Brugge woensdag zal kunnen rekenen op Christos Tzolis. De Griek viel vorige week uit tegen La Louvière met een blessure aan de rug.

Christos Tzolis reisde met Club Brugge al niet af naar Kazachstan en ook tegen Zulte Waregem zat hij niet in de kern van Ivan Leko. De kans is ook klein dat hij woensdag tegen Marseille in actie zal komen. 

Tzolis niet speelklaar voor Marseille

"Hoe het gaat met Christos? Niet heel goed", bevestigde Leko op de persconferentie na de wedstrijd tegen Zulte Waregem. "We weten nog niet of hij woensdag zal kunnen spelen, maar het ziet er niet heel goed uit."

Voor Club Brugge zal de afwezigheid van Tzolis zeker een aderlating zijn, want het zal moeten winnen tegen Marseille als het de top 24 en de tussenronde van de Champions League nog zal willen halen. 

Diakhon vervanger van Tzolis

Gelukkig voor Club komt Mamadou Diakhon steeds meer boven water. Tegen La Louvière en Zulte Waregem gaf de 20-jarige Fransman een assist, dat deed hij eind vorig jaar ook tegen KAA Gent. 

Lees ook... "Of ik kwaad was aan de rust?" Ivan Leko onthult wat hij vond van Club Brugge
Enkel scoren is Diakhon nog maar één keer gelukt voor Club Brugge. Tegen Zulte Waregem werd zijn doelpunt afgekeurd voor nipt buitenspel en trof hij ook nog de paal. Woensdag zal hij ook weer de vervanger worden van Tzolis. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Zulte Waregem
Christos Tzolis
Ivan Leko

Meer nieuws

"Of ik kwaad was aan de rust?" Ivan Leko onthult wat hij vond van Club Brugge Reactie

"Of ik kwaad was aan de rust?" Ivan Leko onthult wat hij vond van Club Brugge

21:45
Club Brugge heeft veel moeite met Zulte Waregem, maar houdt wel de drie punten thuis

Club Brugge heeft veel moeite met Zulte Waregem, maar houdt wel de drie punten thuis

20:15
Hij doet het weer: "De beste spits van Club Brugge"

Hij doet het weer: "De beste spits van Club Brugge"

19:30
LIVE: OHL kreeg bijna een strafschop, maar de VAR redde Union Live

LIVE: OHL kreeg bijna een strafschop, maar de VAR redde Union

22:04
🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League (met heerlijke goal van Nainggolan)

🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League (met heerlijke goal van Nainggolan)

21:56
Besnik Hasi heeft nog iets te zeggen over de contractverlenging van Kana

Besnik Hasi heeft nog iets te zeggen over de contractverlenging van Kana

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

20:30
"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

21:00
2
Gearriveerd en meteen geblesseerd: de nachtmerrie gaat verder voor Sébastien Pocognoli

Gearriveerd en meteen geblesseerd: de nachtmerrie gaat verder voor Sébastien Pocognoli

21:20
'Twee ploegen uit de Jupiler Pro League strijden voor beloftevolle spits'

'Twee ploegen uit de Jupiler Pro League strijden voor beloftevolle spits'

20:30
Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok

Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok

18:15
Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge

Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge

19:15
Blij terug in België te zijn, al ziet Lokesa ook groot werkpunt voor zichzelf

Blij terug in België te zijn, al ziet Lokesa ook groot werkpunt voor zichzelf

20:00
"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

18:30
Vanuit Italië komt wel heel erg goed nieuws over Romelu Lukaku

Vanuit Italië komt wel heel erg goed nieuws over Romelu Lukaku

19:00
Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

14:30
2
"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

14:00
'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

12:00
JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

17:57
LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

09:20
🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)

🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)

18:00
Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

17:30
3
BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

16:16
2
Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

09:00
1
Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

17:45
1
Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

17:15
Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

17:00
2
Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

16:00
Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

16:30
"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

15:15
'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

13:30
Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

15:30
DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

15:00
3
Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

09:30
2
DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

12:30
Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

13:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over OH Leuven - Union SG: 0-0 CringeMedia CringeMedia over Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale" CringeMedia CringeMedia over "Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - Zulte Waregem: 4-3 CringeMedia CringeMedia over Incidenten voor Utrecht-Genk blijven nazinderen: Nederlandse politie komt met duidelijk statement EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!" Wim de Ruyter Wim de Ruyter over Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt TIGERMANIA TIGERMANIA over La Louvière - STVV: 1-2 Swakken Swakken over Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten" The Purple Knight The Purple Knight over "Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved