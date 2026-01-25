Kompany reageert na eerste - verrassende - nederlaag van Bayern München in de Bundesliga

Bayern München heeft zaterdag een verrassende nederlaag geleden tegen FC Augsburg. Voor trainer Vincent Kompany betekende het een einde aan een reeks van 29 competitiewedstrijden zonder verlies.

Het was voor Kompany de eerste keer sinds 8 maart vorig jaar dat Bayern onderuit ging in de Bundesliga. “Dit laat weer zien dat geen enkele wedstrijd in de Bundesliga eenvoudig is”, aldus de Belgische coach na afloop.

Volgens Kompany miste Bayern vooral creativiteit. “We waren stabiel in de eerste helft, maar misten creativiteit. Het was zo'n wedstrijd waarbij je denkt: oké, we hebben vijf wedstrijden in dertien dagen gespeeld – misschien halen we vandaag een goed resultaat zonder spectaculair te spelen.”

Kompany was mild na de eerste nederlaag van Bayern

De coach benadrukte dat hij meer teleurgesteld is over het resultaat dan over de prestatie. “We stonden er goed voor en hebben het weggegeven. In de tweede helft konden we niet dezelfde energie opbrengen als in de voorgaande wedstrijden. Mijn felicitaties gaan naar Augsburg. Dit soort momenten horen ook bij voetbal.”

Kompany wil de nederlaag snel achter zich laten. “Nu is het zaak om te reageren”, zei hij met het oog op de volgende wedstrijd.

Woensdag wacht al een belangrijke confrontatie in de Champions League tegen PSV. Bayern hoopt daar te laten zien dat de nederlaag tegen Augsburg een incident was.