🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging
Zulte Waregem heeft het Club Brugge op Jan Breydel moeilijk gemaakt. Toch bleven de mannen van Sven Vandenbroeck met lege handen achter.

In de eerste dertig minuten werd Zulte Waregem van het kastje naar de muur gespeeld door Club Brugge, maar incasseerde het wel maar één tegendoelpunt. Coach Vandenbroeck stuurde bij en dat werkte bijzonder goed. 

Er werd een extra pion bijgezet op het middenveld. "We konden veel meer druk vooruit zetten en daarom lukte het plots wel. Met twee momenten van clinical finishing kwamen we dan op een 1-2 voorsprong."

Zulte Waregem was te naïef tegen Club Brugge

"We mogen fier zijn op de mentaliteitswijziging aan het einde van de eerste helft. En dan verlies je de wedstrijd in de eerste minuut van de tweede helft. Bij de aftrap en hoekschop verloren we twee keer het duel en ging de 2-2 veel te snel binnen."

In de tweede helft moest Essevee opnieuw de wet van de sterkste ondergaan, ook al bleef het spannend tot het laatste fluitsignaal. "Club heeft verdiend gewonnen, maar wij hebben ons goed verweerd."

"Met drie kansen konden we drie keer scoren, dat is voor mij de grootste overwinning. Maar wellicht waren we iets te naïef om hier een punt te pakken", besloot Vandenbroeck nog. 

2 reacties
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

