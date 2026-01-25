Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op"

Antwerp ging in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Charleroi en kapitein Vincent Janssen maakte er na afloop geen geheim van: dit was onvoldoende, collectief en individueel.

Collectieve off-day

“We waren gewoon slecht. Vooral aan de bal. Als je naar de verkeerde kleur speelt, kan je daar lang en breed over praten, maar dan houdt het op", was Janssen na affluiten streng voor zichzelf en zijn ploegmaats. "Collectief hebben we slecht gespeeld."

De thuisploeg kwam nooit echt in de wedstrijd. Balbezit was slordig, de uitvoering ondermaats en tegen een tegenstander die wél oplossingen vond, werd dat genadeloos afgestraft. Janssen wees op de kwaliteit van Charleroi, met een sterke spits en veel voetballend vermogen, maar wilde dat vooral niet als excuus laten gelden. “Zij speelden het gewoon beter uit dan wij. Op alle vlakken. We hadden kansen op de aansluitingstreffer maar zij evengoed op een derde treffer."

Na de nederlaag tegen Dender vorige week, wou Antwerp thuis opnieuw vertrouwen opdoen. Maar aan het vertrouwen lag het niet dat er verloren werd tegen Charleroi vindt Janssen.. “Bij mij had het daar niets mee te maken. Ik had niet het gevoel dat ik de bal niet durfde vragen. Ik was zelf ook niet goed vandaag, ook slordig.” De middenvelder spaarde zichzelf niet en trok die lijn door naar de hele ploeg.

Als je wilt meedoen voor top 6...

Ook de mentaliteit was het probleem niet: "De wil was er", benadrukte hij, maar wil alleen volstaat niet op dit niveau. “Je kan veel praten, maar als je slordig bent in balbezit, wordt het heel moeilijk om iets te halen.”



De conclusie was even eenvoudig als pijnlijk. “Als je wilt meedoen voor de top zes, mag je geen twee wedstrijden na elkaar verliezen.” Antwerp zal zich snel moeten herpakken. “Er komen mooie wedstrijden aan om ons te herstellen, maar dit was gewoon niet goed genoeg.”