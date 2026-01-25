RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

Zowel KAA Gent als RSC Anderlecht gaan de komende maanden opnieuw strijden voor play-off 1 en Europese plaatsen. Maar ook de jeugd van beide ploegen doet het behoorlijk in de Challenger Pro League en van sommigen mogen we misschien nog wel wat gaan verwachten.

Niet zolang geleden legde KAA Gent Wout Asselman vast tot juni 2029: "KAA Gent is blij en trots om de contractverlenging van Wout Asselman (20) te mogen aankondigen. Wout is de sterkhouder op het middenveld bij Jong KAA Gent en tekende een nieuwe overeenkomst tot 2029", klonk het toen.

CIES doet een belangrijk onderzoek

Asselman is in ieder geval aan geweldige maanden bezig. Daardoor is hij onlangs ook opgenomen binnen de A-kern van Rik De Mil, waardoor hij verder kan gaan groeien in zijn carrière. En ook de onderzoeksbureaus zien dat hij goed bezig is.

Het CIES Football Observatory heeft een overzicht gemaakt van spelers onder de 22 jaar die binnen 65 verschillende competities boven hun ploegmaats uitstijgen. Daarbij is ook Asselman een van de namen die naar boven komt.

Wout Asselman en Alexander De Ridder maken indruk

"De drie U22-voetballers met de hoogste prestatieratio ten opzichte van hun teamgenoten zijn de Fransman Joris Manquant (Stade Nyonnais), die uitkomt in de Zwitserse tweede divisie, de Turk Kenan Yildiz (Juventus) en de Belg Wout Asselman (Jong Gent)", aldus het CIES in een bericht op hun webstek.



Ook in de top-10 zien we Alexander De Ridder opduiken, een speler van de RSCA Futures. Hij hoort volgens het CIES dan weer bij de top-3 van de jongste spelers in de top-10 van het befaamde lijstje dat ze hebben gemaakt.