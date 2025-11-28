DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

Bij KAA Gent zetten ze volop in op de jeugd. Nadat ze al een paar kansen hebben gegeven aan youngsters in de A-kern zijn ze ook de volgende sterkhouders al aan het klaarstomen. En die willen ze ook zolang mogelijk aan zich binden.

"KAA Gent is blij en trots om de contractverlenging van Wout Asselman (20) te mogen aankondigen. Wout is de sterkhouder op het middenveld bij Jong KAA Gent en tekende een nieuwe overeenkomst tot 2029."

KAA Gent legt Wout Asselman tot juni 2029 vast

"Wout Asselman is een jeugdproduct van KAA Gent. In 2012 - toen hij 7 jaar was - maakte hij voor het eerst zijn opwachting op het Buffalo Talent Center. Sinds zijn 17e komt Wout bij Jong KAA Gent uit voor ons beloftenelftal."

"Dit seizoen - in de Challenger Pro League - mag de linksvoetige Asselman zich de leider van het middenveld noemen. Als nummer 6 koppelt hij fysieke présence aan technische kwaliteiten", aldus KAA Gent op haar webstek.

𝙒𝙤𝙪𝙩 𝘼𝙨𝙨𝙚𝙡𝙢𝙖𝙣 𝙗𝙡𝙞𝙟𝙛𝙩 𝘽𝙪𝙛𝙛𝙖𝙡𝙤 🦬



Onze leider op het middenveld bij Jong KAA Gent verlengt tot 2029. Proficiat, Wout! 🔥



MEER | https://t.co/SSyR6BxAhz pic.twitter.com/MoioPD3FI5 — KAA Gent (@KAAGent) November 28, 2025

"Dankzij zijn sterke prestaties ziet de zoon van oud-Standard- en KV Mechelen-speler Patrick zijn contract nu met drie seizoenen verlengd worden. Proficiat en veel succes, Wout!"

De volgende jaren zal Asselman dus heel graag willen doorbreken in de A-kern van KAA Gent. Dat hebben de voorbije maanden al verschillende andere youngsters gedaan.