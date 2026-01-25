Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

Aangetrokken van bij STVV voor 1,5 miljoen euro heeft Rein Van Helden na slechts 35 minuten zijn nieuwe ploeggenoten al moeten verlaten tijdens de wedstrijd tussen Antwerp en Charleroi. Een serieuze klap voor de mensen van stamnummer 1.

Sinds het begin van de wintertransferperiode was Royal Antwerp op zoek naar een nieuwe centrale verdediger na het vertrek van Rosen Bozhinov naar Pisa. En die vonden ze uiteindelijk in de eigen Jupiler Pro League.

Rein Van Helden had eerder deze week - ondanks zijn basisplaats bij STVV, de huidige tweede in de Jupiler Pro League - bij Antwerp getekend voor een contract tot en met 30 juni 2030. Coach Oosting was daarover meteen vol lof.

Twee dagen na zijn aankomst werd hij door Joseph Oosting al meteen als basisspeler opgesteld voor de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi op zondag. De 23-jarige speler maakte echter een triest debuut jammer genoeg.

Rein Van Helden geblesseerd tijdens zijn eerste optreden bij Antwerp

Na een halfuur spelen ging Van Helden plots zitten en hield hij zich vast aan zijn hamstrings. Ondanks de eerste hulp van de artsen kon hij de wedstrijd niet voortzetten en dus moest hij al meteen naar de kant worden gehaald.



Hij werd vervangen door Yuto Tsunashima en Van Helden ging meteen naar de kleedkamer - geen goed teken. Antwerp, dat hem voor 1,5 miljoen euro heeft aangetrokken, zal mogelijk al opnieuw een nieuwe vervanger voor Rosen Bozhinov moeten zoeken.