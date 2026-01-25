Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

Het grootste voordeel aan een binnenlandse transfer doen? De speler in kwestie kent de competitie, is gewend aan het ritme en is dus ook meteen inzetbaar. En dan krijg je al eens situaties als die met Rein Van Helden.

Rein Van Helden kwam pas laat deze week toe in Antwerp, dat hem wist weg te kopen van STVV. Een transfer van het nummer twee in de rangschikking naar het nummer acht bovendien: minstens opmerkelijk te noemen.

Rein Van Helden kent de Jupiler Pro League als de beste

The Great Old betaalde 1,5 miljoen euro voor de 23-jarige verdediger en legde hem zoals geweten onder contract tot 30 juni 2030. Coach Joseph Oosting was vooraf heel duidelijk geweest over Van Helden: “Rein was een interessant profiel voor ons omdat hij jong en Belgisch is, en omdat er nog rek op zit."

In de belangrijke wedstrijd op zondagnamiddag tegen Charleroi mag de verdediger dan ook meteen in de basis starten. Dat heeft de coach beslist, die zo dus meteen een paar stevige ingrepen doet in zijn basiself tegen De Zebra's.

Daam Foulon voor het eerst in bijna drie maanden aan aftrap bij Antwerp

Als de ambitie van stamnummer 1 het halen van de Champions' Play-offs is, dan moet er eigenlijk gewonnen worden van Charleroi, nochtans de ploeg in vorm. En dus heeft de coach nog meer knopen doorgehakt.

Ook de jonge Verstraeten mag namelijk opdraven op zondagnamiddag in de basiself. Tsunashima en Kouyaté moeten zo achteraan plaats ruimen. En op links komt Daam Foulon aan de aftrap. Dat was al van begin november geleden.