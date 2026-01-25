Waar stopt het sprookje van Charleroi? Cornelis tempert zelf verwachtingen en ambitie

Wie dacht dat Charleroi ging terugvallen na het vertrek van Rik De Mil komt bedrogen uit. Het tegendeel is waarheid geworden.

Cornelis doet beter dan De Mil

Rik De Mil vertrok in december naar Gent geen assistenten meenemen, anders had Hans Cornelis misschien wel mee de overstap gemaakt. Maar nee, hij kreeg van Bayat de kans om zich te bewijzen als interim-trainer en deed dat met verve door 5 op 9 te halen tegen Anderlecht, RC Genk en Union. Wat hem een baan als echte T1 opleverde.

En dat gaf Cornelis & Co zowaar nog meer vertrouwen want in de beker wipten de Carolo's bekerhouder Club Brugge en wonnen ze daarna de Waalse clash tegen Standard. Zondagmiddag werd er op de Bosuil een nieuw hoofdstuk aan het sprookje gebreid met een 0-2 overwinning tegen Antwerp.

Ook Antwerp valt ten prooi

Men begint zich af te vragen, waar eindigt dit? Ook voor Cornelis een vraag zonder eenduidig antwoord. "We moeten vooral kalm blijven", oordeelt Cornelis. "We speelden niet onze beste match maar dat is ook niet mogelijk op het veld van Antwerp. De druk die ze hier kunnen ontwikkelen met de steun van de supporters erbij, dat zorgt ervoor dat het hier altijd lastig is."

Nochtans had Charleroi het zichzelf iets minder lastig kunnen maken: "Dat is misschien wel ons grootste minpuntje vandaag, dat we de wedstrijd niet afmaken in de tweede helft door de derde te maken. Met 0-2 weet je nooit hier, maar we zijn blijven vechten voor elkaar om de drie punten te pakken."



En zo staat Charleroi op plaats 7 en hijgt het in de nek van KV Mechelen. "Play Off 2 was het doel vooraf", tempert Cornelis de verwachtingen meteen. "We staan op 1 punt van top 6 maar zullen het match per match moeten bekijken', besloot hij rustig.