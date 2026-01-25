🎥 Eden Hazard is bijzonder helder: "Er is geen twijfel: hij wint de Ballon d'Or"

In een interview met Téléfoot verklaarde Eden Hazard dat hij ervan overtuigd is dat Kylian Mbappé op een dag de Ballon d'Or zal winnen. Hij zou hem zelfs dit jaar al tot zijn favoriet maken. En anders sowieso in de toekomst, zoveel is duidelijk.

Sinds het einde van zijn professionele carrière heeft Eden Hazard zich teruggetrokken uit de voetbalwereld. Hij is nog altijd aanwezig bij sommige liefdadigheidswedstrijden en volgt nog steeds met belangstelling de prestaties van zijn geliefde club: Real Madrid.

Eden Hazard weet wie de Ballon d'Or zal winnen

Uitgenodigd bij Téléfoot is hij onder meer Sébéastien Pocognoli te hulp geschoten, meer dan ooit op het randje van ontslag in Monaco. Op de rots van Monte Carlo heeft hij onlangs een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld naast verschillende wereldsterren uit de sportwereld, waaronder de Formule 1-coureur Charles Leclerc.

De voormalige Rode Duivel heeft zich ook uitgesproken over de prestaties van Kylian Mbappé, die hij ooit de Ballon d'Or ziet winnen... En waarom niet dit seizoen al meteen? De kansen zijn er in ieder geval volgens hem.

"Hij heeft vanaf het begin van het seizoen de lat erg hoog gelegd. Blijft hij genieten en doelpunten maken, want we zijn allemaal fans van Real", wilde Eden Hazard er geen enkele twijfel over laten bestaan dat hij er echt in wil geloven.



"De Ballon d'Or? Ik denk dat hij hem zal winnen. Hij zal de Champions League en La Liga moeten winnen. Het is een WK-jaar; dus hij zal ver moeten gaan. Maar ik maak me geen zorgen om hem. De Ballon d'Or, die zal hij krijgen."