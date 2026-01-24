Ook hij denkt aan terugkeer naar Anderlecht: "Over gesproken met Romelu Lukaku"

Ook hij denkt aan terugkeer naar Anderlecht: "Over gesproken met Romelu Lukaku"
Albert Sambi Lokonga blikt in Duitsland terug op zijn carrière tot dusver. Daarbij komt ook voor hem een terugkeer naar Anderlecht opnieuw in beeld.

Analyse van de situatie bij Anderlecht

De middenvelder, die sinds 2021 weg is bij de Brusselse club, volgt de resultaten van zijn ex-club nog steeds. Hij gaf aan dat de evolutie van de ploeg hem niet onberoerd laat. “Ik kijk de wedstrijden niet echt, maar ik volg uiteraard de resultaten”, klinkt het bij Sudinfo.

Lokonga verwees naar de vele veranderingen van de voorbije jaren en de lange periode zonder prijzen. “Als je de evolutie van de club ziet, doet dat een beetje pijn want er zijn veel veranderingen geweest en de club wacht nog altijd op een trofee.”

Hij benadrukte dat stabiliteit noodzakelijk blijft om opnieuw vooruitgang te boeken. In dat kader noemde hij de terugkeer van Michael Verschueren positief. “Hij heeft paars bloed en het Anderlecht‑DNA.” Lokonga wees erop dat andere Belgische clubs financieel terrein hebben gewonnen, maar dat er volgens hem opnieuw iets opgebouwd kan worden.

Gedachten over een mogelijke terugkeer

Lokonga gaf aan dat een terugkeer naar het Lotto Park op langere termijn een optie blijft. “Ik wil op een dag het shirt van Anderlecht opnieuw dragen. Ik heb er eens met Romelu over gesproken en gezegd dat we allemaal naar huis zouden terugkeren en dat we erin zouden slagen de titel terug te brengen.”

Lees ook... Vanuit Italië komt wel heel erg goed nieuws over Romelu Lukaku
Voor hem zou dat een bijzonder verhaal vormen, al benadrukte hij dat de club eerst opnieuw moet aanknopen met succes. “Maar het belangrijkste is dat de club zijn plaats aan de top terugwint”, besluit hij. Hij gaf aan dat hij hoopt dat Anderlecht opnieuw een prijs pakt vóór zo’n eventuele terugkeer.

