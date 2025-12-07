Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard

Een aantal dagen geleden had Vincent Euvrard er nog zwaar de pest in. Na de zege van Standard bij Cercle Brugge was de trainer uiteraard veel gelukkiger.

Hoewel Standard nog andere uitslagen moet afwachten, staat het voorlopig plots knap vijfde. "Het is een mooie overwinning in zijn geheel", reageert Euvrard. "We begonnen de wedstrijd nochtans niet goed. In de eerste vijf minuten verloren we alle duels en was Cercle alerter dan wij. We ontsnapten aan een openingsdoelpunt dankzij buitenspel. Het was nipt, maar het was een correcte beslissing."

Na een kleine tien minuten kwam Standard beter in de match. "Het grote verschil was dat we onze momenten konden pakken, iets wat Cercle niet kon doen. Cercle had in de eerste helft twee grote kansen na balverlies bij ons. Wij van onze kant konden kort voor het einde van de eerste helft de 0-2 maken. Op dat moment in de wedstrijd waren we sterk in de duels en hadden we de controle over het spel."

Standard houdt stand na aansluitingstreffer

Het was kwestie om dat zo te houden. "We moesten een goed blok vormen en Cercle niet te veel ruimte geven. We wilden geen risico's nemen in ons spel en we beheersten de wedstrijd goed. Hun doelpunt bracht het stadion tot leven. We zaten daarna op het puntje van onze stoel, maar we hebben goed standgehouden. Er was nood aan een reactie na de bekernederlaag in Dender, en die is er gekomen."

Tegelijkertijd kwam Standard er na rust niet al te veel meer uit. "We hopen altijd om hoger druk te kunnen zetten en op de helft van de tegenstander spelen. Hun pressing verhinderde ons om lang aan de bal te blijven. Het grootste gevaar was om balverlies te lijden en hen de kans tegen om te counteren. Er was ook vermoeidheid aan het einde van de wedstrijd."

Standard via uitzeges naar de top 5

Vincent Euvrard prijst vooral de mentaliteit van zijn spelers, wat uiteindelijk ook tot de overwinning heeft geleid. Een 0-1 in Mechelen en 1-2 bij Cercle volstaat om Standard, weliswaar zonder sprankelend voetbal, voorlopig naar de top 5 te leiden.