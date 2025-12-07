Anderlecht-fans boycotten opnieuw match, maar een delegatie zakt wel af naar Westerlo

Anderlecht zal zondag niet gesteund worden door zijn eigen fans in Westerlo. De paars-witte achterban beslist om de uitwedstrijd te boycotten, opnieuw omwille van een te klein bezoekersvak. Het probleem duikt steeds vaker op in het Belgische voetbal en zorgt voor groeiende frustratie bij supportersg

De Fan Council van Anderlecht maakte vrijdagavond bekend dat er unaniem gekozen werd voor een boycot. Westerlo stelt slechts 459 tickets ter beschikking, een aantal dat volgens de Raad totaal onvoldoende is voor een club met zo’n grote en actieve aanhang.

Gebrek aan respect voor uitfans

Het supportersorgaan verwijst naar eerdere gelijkaardige acties. Zo boycotte Anderlecht eerder al de verplaatsing naar OHL, en vorige week bleven ook de fans van Antwerp weg uit Brugge. Toch blijft er amper beweging in het dossier.

De Fan Council hekelt vooral de steeds kleiner wordende uitvakken, de povere infrastructuur en wat zij zien als een gebrek aan respect voor meereizende fans. De bevoegde instanties, zo klinkt het, blijven doof voor de verzuchtingen en schuiven oplossingen voor zich uit.

Volgens de Raad wordt de uitfan systematisch het kind van de rekening. Het beleid zoekt problemen waar ze niet hoeven te bestaan en weigert in dialoog te gaan, klinkt het scherp. Daardoor blijven supporters geconfronteerd worden met onwerkbare situaties.

Politiek overleg met fans gevraagd

Lees ook... Hij was de toekomst van Anderlecht, nu invaller: Yari Verschaeren wil er nog wat over kwijt›In hun statement vragen de Anderlechtfans om onmiddellijke actie. De clubs, Pro League, voetbalbond en de minister van Binnenlandse Zaken moeten eindelijk werk maken van een structurele oplossing, in overleg met de supporters zelf.

Zonder duidelijke vooruitgang in ontvangst en capaciteit voor uitfans sluit de Fan Council verdere acties niet uit. Ze willen dat het Belgische voetbal opnieuw een omgeving wordt waar zowel thuis- als uitsupporters eerlijk behandeld worden.

Hoewel ze het uitvak links laten liggen, zullen sommige Anderlechtfans wel afzakken naar de Kempen om naast het stadion het gesprek aan te gaan met de veiligheidsdiensten. “De bal ligt in jullie kamp”, besluiten ze.