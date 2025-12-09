Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

KRC Genk kende een moeilijke week en staat opnieuw ter discussie. Steven Defour analyseert de situatie en wijst op pijnpunten binnen het elftal.

De wedstrijd tegen Antwerp verliep desastreus. Binnen twintig minuten lag de partij volledig in handen van de tegenstander. Trainer Fink gaf na afloop toe dat zijn aanpak niet voldeed.

Het middenveld miste kracht en werd voortdurend overlopen. “Fink was achteraf streng voor zichzelf in zijn interviews. Terecht ook. Ik was nooit met dat middenveld aan de wedstrijd begonnen”, aldus Steven Defour in Het Belang van Limburg.

Nood aan fysieke kracht

Volgens Defour had Genk meer duelkracht nodig, zeker in de geladen sfeer op de Bosuil. Bangoura bleef op de bank, terwijl zijn profiel volgens Defour net geschikt was. “Nu ging elk duel verloren en werd het middenveld compleet overlopen. Als je dan iemand als Bangoura in de selectie hebt zitten, is het voor mij een no-brainer om hem in dit soort wedstrijden ook op te stellen.”

De ploeg blijft onstabiel en kan geen constante lijn vasthouden. “Zo blijft Genk maar koud en warm blazen. Hoe vaak hebben we al gedacht dat de trein vertrokken was om dan een week later het tegenovergestelde te moeten vaststellen?”

Vertrouwen en weerbaarheid

Het vertrouwen binnen de groep blijkt fragiel. Bij tegenslag zakt de ploeg snel weg en ontbreekt de mentale weerbaarheid om moeilijke momenten te overbruggen.





Defour deed ook een opvallend voorstel over een mogelijke oplossing voor de aanval. “Als ik zie dat Christian Benteke terug op de markt is, dan denk ik wel dat hij een goeie spits zou kunnen zijn voor dit Genk”, besluit hij.