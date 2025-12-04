Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

Na de aankondiging van zijn vertrek bij D.C. United is Christian Benteke op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zou de voormalige aanvaller van de Rode Duivels kunnen terugkeren naar België? Ja, volgens een gerucht dat melding maakt van interesse van Brugge en Anderlecht. Nee, volgens zijn broer, Jonathan Benteke.

Na het scoren van 49 doelpunten en het geven van 11 assists in 100 wedstrijden, in alle competities samen, heeft Christian Benteke aangekondigd dat hij D.C. United in januari zal verlaten, na drie seizoenen bij de MLS-franchise te hebben doorgebracht.

De aanvaller, die deze woensdag zijn 35e verjaardag vierde en 45 selecties heeft voor de Rode Duivels (18 doelpunten), is op zoek naar een nieuwe uitdaging en heeft besloten zijn voetbalschoenen nog niet op te bergen. Sinds deze aankondiging doen de geruchten over hem de ronde.

Zou "Big Ben" zijn grote terugkeer naar België kunnen maken, meer dan 13 jaar na zijn vertrek van Genk naar Aston Villa voor bijna 9 miljoen euro? Dat is in ieder geval wat transferexpert Sacha Tavolieri woensdag aangaf.

Het "Benteke-gerucht" is al ontkracht

Volgens hem zou Christian Benteke overwegen terug te keren naar België en zou Sporting Anderlecht al informatie hebben ingewonnen, terwijl Club Brugge de situatie ook volgt.

Deze informatie wordt niet echt bevestigd door het kamp Benteke. Zijn broer Jonathan reageerde op het gerucht op zijn persoonlijke X-account (voorheen Twitter) met een simpele maar duidelijke opmerking: "Fake news!" - de toekomst van Christian Benteke zal in de komende weken duidelijker worden.