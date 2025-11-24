Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"
Foto: © photonews

Thibaud Verlinden maakte tegen STVV een prachtig doelpunt voor OH Leuven. Het was een persoonlijk hoogtepunt voor de speler, maar het leverde wel geen punten op. Toch was Verlinden niet ontevreden met zijn wedstrijd en die van zijn ploegmaats.

Thibaud Verlinden mocht nog eens in de basis starten bij OH Leuven en bedankte voor het vertrouwen van nieuwe coach Felice Mazzu met een knap doelpunt. "Ik zat goed in de wedstrijd, maar er werd niets gedaan met mijn voorzetten. Dus dacht ik zelf eens te proberen."

Verlinden is helemaal terug

Het resultaat was een knappe trap, die in doel verdween. En zo kwam OH Leuven op slag van rusten op 1-2. Na de pauze werd niets meer gedaan om toch nog punten te pakken. "Dat is jammer, want we speelden een goede wedstrijd."

Verlinden zelf lijkt klaar om te knallen, nadat hij vorig seizoen een moeilijk seizoen had. Dat gaf hij ook zelf grif toe: "Het was te weinig, ik haalde nooit mijn niveau van bij Beerschot."

Eerlijke winger van OH Leuven spreekt over vorig seizoen

"Ik werd inderdaad op heel veel verschillende plaatsen gebruikt. Ik was spits, ik stond achter de spitsen, ... Maar zelden op links. David Hubert zag dit seizoen dan weer meer een wingback in mij. Op de flank voel ik me het best."

Verlinden liet zich ook nog uit over de goede samenwerking met Takahiro Akimoto, waardoor de linkerflank van OH Leuven misschien wel van grote waarde kan gaan worden de komende weken en maanden.

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

