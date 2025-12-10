Volg Club Brugge - Arsenal live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
-
Datum: 10/12/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Jan Breydel
LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?
Foto: © photonews

Met Ivan Leko als nieuwe trainer ontvangt Club Brugge het ongeslagen Arsenal. Kan blauw-zwart opnieuw punten afsnoepen van een Europese topclub?

Iets meer dan een maand geleden pakte Club Brugge thuis een punt tegen Barcelona, het werd 3-3 in Jan Breydel. Met Arsenal komt nu de leider in de Premier League én de Champions League op bezoek. 

Mignolet in doel bij Club?

Bij Club Brugge was het de afgelopen dagen bijzonder woelig door de trainerswissel. Ivan Leko heeft dinsdag slechts één training kunnen leiden, zal dat genoeg zijn om zijn stempel al te drukken bij blauw-zwart?

Leko zou alvast kunnen rekenen op Simon Mignolet, die opnieuw fit is en wellicht zal starten. Vermant is er nog bij na zijn hersenschudding, Tresoldi zal dus in de spits spelen. Verder worden er weinig veranderen verwacht. 

Geen Trossard bij Arsenal

Bij Arsenal zijn er ook wel wat afwezigen. Aanvoerder Declan Rice is ziek en reisde niet meer af. Verdediger William Saliba moet ook versterk geven, net als Leandro Trossard. De Rode Duivel is geblesseerd. 


Voor Club Brugge zou niet verliezen al een stunt zijn tegen Arsenal. De Engelsen pakten 15 op 15 en incasseerden nog maar één doelpunt. Meteen een zware opdracht voor Ivan Leko dus. 

Prono Club Brugge - Arsenal

Gelijk
Arsenal wint
Populairste
1-2
(8x)		 1-3
(3x)		 0-3
(3x)

Vergelijking Club Brugge - Arsenal

Positie

27
1

Punten

4
15

Gewonnen

1
5

Verloren

3
0

Gescoorde doelpunten

8
14

Doelpunten tegen

13
1

Gele kaarten

7
13
Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

09/12

Het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge zorgde voor veel discussie. Filip Joos gaf in de podcast 90 Minutes zijn analyse en benadrukte dat de beslissing voor de trainer...

Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord

Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord

08:00 3

Club Brugge koos na het ontslag van Nicky Hayen voor een bekende naam: Ivan Leko keert terug naar het Jan Breydelstadion. De Kroaat wordt door het bestuur gezien als de jui...

Dit is de verwachte opstelling van Club Brugge vanavond tegen Arsenal

Dit is de verwachte opstelling van Club Brugge vanavond tegen Arsenal

08:20 1

Club Brugge begint vanavond aan een nieuw hoofdstuk onder Ivan Leko, maar grote verrassingen hoeven de fans niet te verwachten. De Kroaat gaf al aan dat hij voortbouwt op d...

