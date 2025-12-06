Exit voor Cinel bij Cercle Brugge? Zo reageren trainer en spelers

Cercle Brugge verloor opnieuw, dit keer tegen Standard. De ontgoocheling was groot, zowel bij trainer Onur Cinel als bij de spelersgroep. Hun reacties na afloop geven een duidelijk beeld van de situatie binnen groenzwart.

Reactie van de trainer

Cinel benadrukte dat de wedstrijd een andere wending had kunnen nemen indien het vroege doelpunt van Adewumi was goedgekeurd. “We begonnen heel goed en dan zou ons vroege doelpunt voor een volledig andere wedstrijd gezorgd hebben”, vertelt hij op de website van de Vereniging.

Nadien volgden twee tegentreffers die volgens hem te vermijden waren, waardoor Cercle met een dubbele achterstand de rust inging.

De coach wees ook op de gemiste kansen van onder meer Adewumi en Agyekum. Hij probeerde met drie wissels bij de rust het tij te keren. “We probeerden echt alles en met de aansluitingstreffer kregen we opnieuw extra energie. Nadien kregen we opnieuw grote kansen om minstens nog een punt te pakken. Dan is het jammer dat dat niet lukt.”

Cinel gaf toe dat de situatie zwaar weegt. “Het is echt frustrerend. We wonnen nog maar 2 keer in de competitie hoewel we nooit weggespeeld zijn geweest. We moeten gewoon klinischer zijn”, gaat hij verder.

Reactie van de spelers

Ravych gaf aan dat de ploeg telkens goed aan wedstrijden begint, maar dat het verzilveren van kansen moeilijk blijft. “Ik heb er weinig woorden voor, het is heel frustrerend. Ik vind dat we de matchen steeds goed aanvatten, maar de 3 punten pakken is zo moeilijk.”

Tot slot richtte hij zich tot de supporters. “We hebben het publiek nu meer dan ooit nodig. Ik heb Cercle gekend in goede en slechte tijden en nu moeten we één front vormen.” Hij besloot met vertrouwen in de technische staf. “Ik heb vertrouwen in de coach, net zoals de hele spelersgroep en de staff. Hopelijk zijn alle fans op post tegen KV Mechelen”, besloot hij.