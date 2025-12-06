Van Der Elst spreekt klare taal over uitlatingen van Mechele en Tzolis

Franky Van Der Elst blikt terug op de reacties van Brandon Mechele en Christos Tzolis na de recente bekerwinst van Club Brugge. Hij plaatst de uitspraken in bredere context en benadrukt het belang van interne analyse binnen de club.

Kritiek op de media en herkenning

Mechele en Tzolis vonden dat de pers te streng was in de beoordeling van hun prestaties. Van Der Elst herkent dat gevoel. “Als speler vind je de pers altijd te kritisch”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Hij verwijst naar zijn eigen periode bij topclubs en merkt op dat kritiek daar nu eenmaal deel uitmaakt van het speelveld.

Volgens hem is het belangrijk om die reacties te kunnen plaatsen. “Ik vond dat vervelend, maar je moet dat kunnen kaderen. Als je bij Anderlecht of Club Brugge voetbalt, gaat het nu eenmaal zo.” Vooral bij mindere resultaten, zoals twee opeenvolgende nederlagen, neemt de druk toe.

Persvrijheid en interne verantwoordelijkheid

Van Der Elst benadrukt dat media hun rol mogen blijven vervullen. “Jullie mogen kritisch zijn. Op lange termijn moet het spel van Club Brugge ook beter, hè.” Hij wijst erop dat spelers de berichtgeving sowieso oppikken, zelfs als ze die niet rechtstreeks volgen.

Ook buitenlandse spelers krijgen via ploegmaats mee wat er geschreven wordt. De impact van media-aandacht blijft dus voelbaar binnen de kleedkamer. Volgens Van Der Elst ligt de sleutel bij de club zelf.

"Het is zaak voor Club Brugge om intern de juiste analyse te maken", besluit de analist. De focus moet liggen op structurele verbetering, los van externe commentaren. En winnen, dat zorgt er altijd voor dat de sfeer goed zit.